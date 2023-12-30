انت الان تتابع خيرات عظيمة.. "الجهني": الأمطار تتتابع في 4 مناطق والفرص تتحسّن بمنطقتَيْن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 ديسمبر 2023, 10:01 صباحاً

قال الخبير المناخي، العضو المؤسّس في جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور زياد الجهني، أنه لا تزال الأمطار متتابعة على مناطق: حائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية. وأوضح "الجهني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "خيرات عظيمة ولله الحمد"، وتابع: "كذلك تحسن فرص منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، بإذن الله تعالى". وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: القصيم، حائل، الجوف ،الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، في حين تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة.

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