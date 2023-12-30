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تراند اليوم : "الحصيني" يكشف أسباب البرد الكثيف الذي هطل على بريدة وشرق مهد الذهب.. ويعلق على إمكانية تكراره بمدن أخرى

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صحيفة الخليج 365: كشف الباحثُ في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، سبب حدوثَ البرد الكثيف الذي هطل على بريدة في منطقة القصيم وشرق مهد الذهب.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: هيّأ اللهُ سبحانه وتعالى الأسبابَ التي تؤدّي إلى تشكّل البرد؛ ومنها "توفر رطوبة عالية، والتي تعتبر مادة السحاب وتعمقها في أكثر من طبقة من طبقات الجو"، و"تبريد جيد في طبقات الجو العليا"، كما أن "بطء حركة السحابة زاد من كثافة هطول البرد".

وأضاف: "حسب النماذج العددية للطقس، بعد مشيئة الله، من الممكن تكرار مثل هذه السحب على مدن أخرى، والله أعلم".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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