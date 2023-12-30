السعودية | سفير هنغاريا لدى المملكة: بجهود الشعب السعودي.. ستصل المملكة إلى مرادها وستحقق أهداف رؤية 2030

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد سفير هنغاريا لدى المملكة، أن الشعب السعودي سيصل بجهوده إلى تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الدبلوماسي” عبر قناة “السعودية”، أن هناك أهداف للرؤية السعودية تحققت، منها الفوز باستضافة معرض إكسبو 2030.

وأوضح أن أسلوب الحياة داخل المملكة العربية السعودية تغير في الآونة الأخيرة إلى الأفضل، مشيرا إلى أن القيادة السعودية مستعدة لإنشاء الصداقات المختلفة مع دول العالم لتحقيق الإنجازات الوطنية.

وأشار إلى أن رؤية 2030 كانت بمثابة انطلاقة قوية لتحقيق أهداف وطموحات وتطلعات الشعب السعودي، مؤكدا أنها من أعظم إنجازات المملكة العربية السعودية.