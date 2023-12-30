شكرا لقرائتكم خبر عن "مواطن سعودي" ذهب لإحضار ابنته من المدرسة.. فكانت المفاجأة التي لا تخطر على البال! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف الراوي عبد الرحمن الدعيلج عن قصة شخص كان ذاهبا مع أخيه لإحضار ابنته من المدرسة، فحدثت له مفاجأة غريبة.

وقال "الدعيلج" في لقاء على قناة "المجد"، إن هذا الشخص طلب من أخيه أن يردد وراءه "آمين" كلما دعا بأحد الأدعية، فوافق على ذلك وبدأ بترديد العديد من الأدعية بالفعل.

وأضاف: من بين هذه الأدعية أن يرزقه الله بسيارة جيب حديثة وبيت جديد وأن يوسع عليه من فضله.

الاصطدام بسيارة

وأشار إلى أنهما أثناء الذهاب للمدرسة حاولا تفادي طفل صغير كان يلهو في الشارع لكنهما اصطدما بسيارة حديثة، متوقفة بجوار منزل.

ولفت إلى أن الرجل وشقيقه توجها إلى المنزل وطلبا مقابلة صاحب السيارة وأبلغه أحدهما أنهما صدما سيارته، أثناء تفادي الطفل، وتفهم صاحب السيارة الموقف، وأبلغه أن ما حدث قضاء وقدر وأنه لا يريد منه شيء، مضيفا أنه سيتصل على دوريات المرور لكتابة ورقة بالإصلاح، وطلب منه أن يعود إليه بعدما يحضر ابنته من المدرسة لإتمام كتابة ورقة الإصلاح .

وأشار إلى أن الرجل عندما عاد إلى صاحب السيارة تفاجأ بوجود الدفاع المدني وآثار إخماد حريق، وعلم أن السيارة احترقت، وبمجرد أن شاهده صاحب المنزل طلب الإمساك به وعدم تركه قائلا أنه " تسبب في إحراق سيارته بعدما صدمها".

تعويض مليون ريال

وأوضح أن صاحب السيارة طلب تعويضا بأكثر من مليون ريال ثمن السيارة، وتم توقيف الرجل، واستعان بأبناء عمه وأقاربه لجمع المبلغ وتم تقدير السيارة بسعر 900 ألف كونها مستعملة ، وتم جمع المبلغ وسلمه لصاحب السيارة.

وتابع: بعد أسبوعين تقريبا حضر صاحب السيارة وأحضر المبلغ وقال للرجل إن هناك مب