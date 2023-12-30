شكرا لمتابعة خبر عن مشهد نادر لإزالة الثلوج بالمعدات الثقيلة من شوارع بريدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهرت شوارع مدينة بريدة وهي مغطاة بالثلوج، نتيجه تساقط زخات البرد عليها، في مشهد نادر للمدينة.

وجاء في مقطع مرئي معدات ثقيلة تقوم بإزاحة الثلوج المتراكمة، والتي بدورها عطلت حركة مرور السيارات، وسط دهشة المواطنين.

ويعتبر تساقط البرد من الأمور النادرة في المملكة، ولكن في موسم الربعانية من كل عام، يشهد سقوط للثلوج، خاصة في المناطق الجبلية، وشهدة البريدة تساقط كثيف لزخات البرد أمس الجمعة، حيث تلونت الأرض باللون الأبيض.