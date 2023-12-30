شكرا لمتابعة خبر عن مقتل مواطن سعودي وآخر كويتي في صحراء العراق ومطالبات بسرعة التحقيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهرت سيارة مواطن كويتي ومرافقه السعودي متفحمة وجوارها جثماني الفقيدين، في صحراء صلاح الدين بالعراق، وعليها آثار لإطلاق النار.

وأكدت كل من سفارة المملكة وسفارة دولة الكويت بأنهما تتابعان ملابسات الحادث مع السلطات العراقية، وتباشران آخر مستجدات التحقيق في الواقعة.

وتم نقل كل من السعودي المقيم بالكويت أنور الظفيري والمواطن الكويتي فيصل المطيري، إلى الكويت ودفنهما بالتعاون مع السلطات العراقية.

وقدم وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله جزيل شكره للحكومة العراقية لسرعة تجاوبها في الكشف عن مكان الحادث ونقل الجثمانين إلى الكويت، كما قدم واجب العزاء لأسرة الفقيدين.