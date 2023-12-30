انت الان تتابع حصيلة قتلى جيش الاحتلال في غزة ترتفع إلى "168" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 ديسمبر 2023, 11:25 صباحاً

أعلن جيشُ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "السبت"، مقتلَ جندي في المعارك البرية داخل قطاع غزة؛ لترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على غزة إلى "168". وبيّن جيش الاحتلال أن النقيب "هرئيل شارفيت" آخر القتلى في الحرب ضد حركة "حماس"؛ وفقًا لـ"فرانس". وأفاد الجيش بمقتل "502" عسكري إسرائيلي منذ هجوم "حماس" المباغت في السابع من أكتوبر الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة قتلى جيش الاحتلال في غزة ترتفع إلى "168" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.