خلال 24 ساعة.. 100 شهيد إثر القصف الإسرائيلي على وسط غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 ديسمبر 2023, 11:29 صباحاً

استشهد 100 فلسطيني على الأقل وجرح 160، خلال الساعات 24 الماضية، في القصف الإسرائيلي المستمر على مخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن طائرات ومدفعية الاحتلال قصفت بشكل مكثف منازل الفلسطينيين في النصيرات والمغازي والبريج، مما أسفر عن استشهاد 100 فلسطيني وإصابة المئات بجروح، فيما لا يزال العشرات منهم تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة. وتواصل الدبابات الإسرائيلية اقتحام ومحاصرة الأحياء السكنية في مخيم البريج، وتمنع سيارات الإسعاف من الوصول للشهداء والجرحى.

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