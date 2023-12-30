تراند اليوم : شاهد.. تجمهر شديد حول "مروج الرحيلي" داخل معرض عطور في ينبع

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو تجمهر شديد حول خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي مروج الرحيلي خلال زيارتها معرض عطور في ينبع.

وأظهر الفيديو مروج الرحيلي وهي داخل معرض للعطور وحولها عدد كبير من المعجبين الذين تزاحموا حولها لالتقاط الصور التذكارية معها، على مايبدو .

وأبان الفيديو بعض الأشخاص يشكلون دائرة ويحيطون ب "مروج" لحمايتها من التدافع نحوها.

كما وثقت مروج الرحيلي مقطع فيديو آخر، أظهرت خلاله عدد من الأشخاص يركضون خلف سيارتها بعد مغادرتها المعرض.