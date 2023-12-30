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تراند اليوم : شاهد.. إزالة أكوام البرد المتراكمة في شوارع "بريدة" بالمعدات الثقيلة.. وتنبيه عاجل من الأرصاد

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لقطات لإزالة البرد من شوارع وأحياء مدينة بريدة بالمعدات الثقيلة.

وأظهر الفيديو استخدام معدات ثقيلة لإزالة أكوام البرد المتراكمة في الشوارع لتسيير الحركة المرورية.

وكانت مدينة بريدة شهدت تساقطاً كثيفاً لحبات البرد بعد هطول الأمطار الغزيرة أمس.

وفي السياق نفسه نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة في منطقة القصيم تشمل "بريدة، الأسياح، البدائع، البكيرية، الثامرية، الشماسية، العمار، المذنب، عنيزة، عيون الجواء"، مشيرا إلى أن تلك الحالة تستمر في المنطقة حتى الساعة السادسة مساء اليوم ويصحبها رياح شديدة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط برد وتدفق سيول وصواعق رعدية.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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