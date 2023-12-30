شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشاركين أوربيين يتنافسون في شوط "المنظمة الدولية للإبل" بمهرجان الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتنافس 7 مشاركين أوربيين في شوط "المنظمة الدولية للإبل" ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الثامنة، والمقام حالياً تحت شعار "عز لأهلها" بالصياهد.

وشهدت قائمة الأسماء المشارِكة في شوط المنظمة مشارَكة 4 ملاك من بريطانيا، ومشاركًا من ألمانيا، ومشاركًا من فرنسا، ومشاركًا من أمريكا.

تشجيع المشاركات الدولية

جاءت تسمية بشوط "المنظمة الدولية للإبل"؛ تثمينًا لدور الشركاء الدوليين في أكثر من 105 دول؛ بهدف تشجيع المشاركات الدولية، وإتاحة الفرصة لمشاركة جميع الراغبين في خوض منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز من جميع الدول.

وتتضمن فعاليات المهرجان، مسابقات في أكثر من 320 شوطًا تنافسيًا (مزاين وهجن وهجيج وطبع) بجميع الألوان في أشواط "المزاين، مجاهيم، ومغاتير، وأصايل، وسواحل، ومهجنات"، فردي وجمل.