شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 696 ألف مراجع ومنوم في أقسام الصحة النفسية خلال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة، عن عدد المراجعين والمنومين في أقسام الصحة النفسية التابعة لها خلال العام الماضي 2022م، حيث بلغ إجمالي عددهم 696318 مراجعًا ومنومًا، بينهم 660038 مراجعًا، و36280 منومًا.

ووفقًا لإحصائية رسمية للوزارة ممثلة في الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بالوزارة، بلغ إجمالي عدد المراجعين والمنومين الجدد 117433 مراجعاً ومنوماً بينهم 99373 مراجعاً و18060 منوماً.

وأبانت الإحصائية أن بلغ عدد الحالات المسجلة بالاضطرابات العضوية 15994 حالة لمرضى ما بين مراجع ومنوم، فيما تم تسجيل 160301 حالة للفصام والاضطرابات فصامية النمط.

وبلغ عدد حالات الارتباطات العصابية والمرتبطة بالكرب 128190 حالة، أما الحالات الناتجة عن استخدام مواد مؤثرة نفسيًا فقد وصلت 82577 حالة، وحالات الاضطرابات في شخصية وسلوكيات البالغ 13563 حالة، التخلف العقلي 34579 حالة، الاضطرابات العقلية غير محددة 23819 حالة، المتلازمات السلوكية المرتبطة باضطرابات في وظائف الأعضاء 11625 حالة، الاضطرابات السلوكية والعاطفية بدايتها في الطفولة والمراهقة 14128 حالة، واضطرابات النماء النفسي 22056 حالة، وسجلت حالات اضطرابات المزاج "الوجدانية" 189486 حالة لمرضى مراجعين ومنومين في أقسام الصحة النفسية بوزارة الصحة حسب المجموعات المرضية للتصنيف الدولي للأمراض ICD-10 عام 2022م.