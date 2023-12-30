الأمير فيصل بن سلمان يزور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

ونوّه الأمير فيصل بن سلمان، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، بدور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بوصفها شريكاً معرفياً ومنارة للثقافة الوطنية، مؤكداً أهمية استمرار الجهود التي تعزز القيمة الحضارية والثقافية والمعرفية على مستوى المملكة.
وفي مستهل الزيارة، اطّلع الأمير فيصل بن سلمان، على تجربة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومسيرتها منذ انطلاقتها في العام 1985م، بالإضافة استعراض أبرز المشروعات ومنظومة الخدمات التي تقدمها المكتبة للمستفيدين والزوار، بالإضافة إلى معرض الشعر العربي الذي نُظّم ضمن الاحتفاء بعام الشعر العربي 2023م،
واستمع الأمير فيصل بن سلمان، إلى شرحٍ موجز عن المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، وموسوعة المملكة العربية السعودية وجائزة الملك عبد الله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، وجائزة الأمير محمد بن سلمان للتواصل الثقافي مع جمهورية الصين الشعبية، والعديد من المشروعات العلمية والثقافية التي تدعم حركة البحث والتأليف والترجمة والنشر.
كما جرى خلال الزيارة، بحث سُبل التعاون بين دارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الملك فهد الوطنية مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في المجالات المعرفية والثقافية والبحثية المشتركة.
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