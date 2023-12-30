العقيل: أبها وخميس مشيط الأقل حرارة في الموسم الحالي بـ3 درجات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 ديسمبر 2023, 12:37 مساءً

كشف محلل الطقس عقيل العقيل، أن أبها وخميس مشيط تسجلان أقل درجة حرارة في الموسم الحالي بـ3 درجات مئوية، وفق المراصد المأهولة. وأشار "العقيل" إلى أن جبال السودة لامست الصفر المئوي؛ وفقًا لما رصدته المحطات الأوتوماتيكية. وقال: الرياض سجلت 7 درجات مئوية والمناطق الشمالية كانت في حدود 5 إلى 4 درجات مئوية، والآن ارتفعت درجات الحرارة بناء على الحالة الجوية المتواجدة في المملكة؛ حيث إن الرياح في سمتها السائدة جنوبية غربية، وبعد تحرك المنخفض الجوي ستعاود درجات الحرارة الانخفاض.

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