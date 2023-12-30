انتبه من الانزلاق.. هطولات تتواصل بـ7 مناطق والأمطار تتّجه للدمام والخبر والظهران

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 ديسمبر 2023, 12:39 مساءً

تُظهر آخرُ صور الأقمار الاصطناعية، وجودَ سحب ركامية تتّجه صوب محافظات الدمام والخبر والظهران، تترافق بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة، كما تهطل الأمطار في أجزاء أخرى من المملكة. وتشمل الأمطارُ أجزاءَ من القصيم، بما فيها بريدة، وأجزاء من حائل، وأجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة تضمّ الباحة وأبها، وأجزاء من المنطقة الشرقية تشمل: حفر الباطن، وأجزاء محدودة من منطقة مكة المكرمة، تترافق بأمطار تكون غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد وزخات من البرد أحيانًا. ومع توقّعات باستمرار فرص الأمطار خلال الساعات القادمة، وفق "طقس العرب"؛ يرجى الانتباه من الانزلاق على الطرقات وارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات، وجريان الأودية والشعاب.

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