انت الان تتابع "مياه جارية وأشجار وارفة".. لوحات ساحرة يرسمها وادي "مصدة" بالمجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - بعد هطول الأمطار الغزيرة صباح اليوم على مركز الأرطاوية شمال شرق محافظة المجمعة، رسم وادي "مصدة" لوحات جمالية ومناظر طبيعية، جذبت الأنظار وأغرت المتنزهين؛ إذ شكّلت المياه الجارية بين النباتات البرية والأشجار الوارفة الكثيفة، مناظر تُحاكي في جمالها الأنهار الطبيعية والجداول الخلابة؛ مما جعلها مقصد كثير من محبي الطبيعة.

ووثّق المصور محمد فهاد الخنفري، جمال وادي "مصدة" بعدسة كاميرته الطائرة، في لقطات خص بها "الخليج 365".

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