ضبط 4 مخالفين لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في مكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 ديسمبر 2023, 12:51 مساءً

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مخالفين لنظام البيئة؛ لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة مكة المكرمة. وأوضحت القوات أنه تم ضبط 3 معدات تُستخدم في تكسير الصخور ونقل التربة يعمل عليها مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تُمَثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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