انت الان تتابع أمانة جازان تطرح "100" فرصة استثمارية مؤقّتة خلال موسم الشتاء في الشقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 ديسمبر 2023, 12:53 مساءً

أعلنت أمانة منطقة جازان، ممثلة في بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب؛ عن طرح "100" فرصة استثمارية مؤقتة في مواقع متعددة خلال موسم شتاء جازان الحالي، للراغبين في الاستثمار عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص". وأوضح رئيس بلدية الشقيق، محمد بن علي حكمي، أن الفرص الاستثمارية المتاحة تشمل العديد من المواقع الخاصة بالجلسات، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومواقع استثمارية متنوعة في مجالات تقديم المأكولات والشاي والقهوة، وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الأفراد والأسر المنتجة بمركز الشقيق، وغيرهم من أبناء وبنات الوطن. وأكّد أنَّ هذه الفرص الاستثمارية تأتي ضمن خطة البلدية الموسمية، واستعداداتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوّار والسائحين خلال موسم شتاء جازان للعام الحالي، وضمن جهود البلدية في تعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، التي تؤكّد أنَّ الاستثمار في الإنسان والمكان هو عصب الاقتصاد الجديد، بما يعزّز الاقتصاد المحلي، داعيًا المستثمرين والمهتمين ورواد الأعمال للاطلاع على تفاصيل الفرص ومعلوماتها عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

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