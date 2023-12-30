تراند اليوم : ‏ماهو العلاج بالكيروبراكتيك؟..شاهد: استشاري جراحة عظام ومفاصل يجيب ويكشف خطورته

صحيفة الخليج 365: أوضح استشاري جراحة العظام والمفاصل الدكتور إبراهيم الحميدي، المقصود بالعلاج بالكيروبراكتيك، وخطورته.

وقال خلال مداخلة مع قناة "السعودية": "الكيروبراكتيك، فرع من فروع الطب البديل، يعرف بتعديل إعوجاج الرقبة أو العمود الفقري يدويا، دون اللجوء إلى جراحات أو استخدام العلاج". مشيرا إلى أن العلاج بهذه الطريقة من اختصاص أخصائي العلاج الطبيعي.

وأضاف: " أحيانا نعتبر هذا العلاج أو الحركات العنيفة مع العمود الفقري قد تؤدي إلى مضاعفات سيئة، مثل الانزلاقات الغضروفية، وإذا كانت من النوع الشديد قد تؤدي إلى الإصابة في الحبل الشوكي وتأثر الأعصاب والطرف العلوي، والطرف السفلي.

وأشار إلى ضرورة اللجوء إلى الطبيب المختص، للوصول إلى التشخيص المناسب، والتوجه إلى العلاج السليم أفضل بكثير من الممارسات الخاطئة أو المضاعفات الشديدة التي قد تكون في بعض الأحيان عنيفة مع العمود الفقري.