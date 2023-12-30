شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي غدًا في مدارس التعليم العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق غداً الأحد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ في كافة المراحل الدراسية والتي تستمر حتى الخميس القادم، والذي يتبعه إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، حيث تؤدى الاختبارات ضمن اليوم الدراسي دون الاخلال باليوم الدراسي.

ويشهد الأسبوع القادم العديد من الأحداث التعليمية التي تتمثل في البدء في تنفيذ الهيكلة الجديدة في إدارات التعليم إضافة إلى البدء في تسجيل رغبات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، في حين تشهد المدارس عملًا دؤوبًا وعلى قدم وساق لإنهاء التقويم الذاتي وبدء الزيارات الميدانية للتقويم الخارجي للمدارس التي انهت التقويم الذاتي.