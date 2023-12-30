شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على محافظات جازان تستمر حتى السابعة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان مصحوبة برياح نشطة، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على عدد من المحافظات.

وتشمل الحالة الجوية محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

طقس المملكة

كشف مركز الأرصاد تفاصيل طقس السعودية اليوم السبت، مشيرا إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضح المركز أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق.

ولفت إلى أن تلك المناطق تشمل القصيم، حائل، الجوف ،الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك.

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير و الباحة.