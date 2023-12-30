شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يكافئ مربية أبنائه باستقدام خطيبها وإقامة زواجهما في حائل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كافأ مواطن مربية أبنائه باستقدام خطيبها من بنجلاديش وإقامة الزواج في محافظة بقعاء بمنطقة حائل.

وأوضح تركي جزاع الحمدان كفيل العاملة، أن هذه لعاملة تحملت أبنائه كما لو كانت أما لهم وقد تعلقت بهم، بحسب قناة العربية.

وأضاف: “أنني علمت بمدى تعلق هذه المربية بأبنائي ولما جاء موعد زوجها أصبحت في حيرة بين الزواج والاستمرار مع الأبناء فقررت استقدام زوجها”.