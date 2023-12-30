انت الان تتابع حصيلة القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي ترتفع إلى 502 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 ديسمبر 2023, 1:25 مساءً

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت، مقتل جندي في المعارك البرية داخل قطاع غزة، وقال الجيش إن "النقيب هرئيل شارفيت آخر القتلى في الحرب ضد حركة حماس". وحسب إحصاءات رسمية، فقد ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على غزة إلى 168. وإجمالًا، قُتل 502 عسكريًّا إسرائيليًّا، منذ هجوم حماس المباغت في السابع من أكتوبر الماضي.

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