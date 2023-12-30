حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 21672

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 ديسمبر 2023, 2:12 مساءً

الخليج 365- الرياض: أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم (السبت) بأن القصف الإسرائيلي على غزة قتل 165 فلسطينيًّا وتَسبب في إصابة 250 آخرين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ مما رفع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي إلى 21 ألفًا و672، وارتفاع حصيلة المصابين إلى 65 ألفًا و165 منذ 7 أكتوبر. وأوضح المتحدث باسم الوزارة "أشرف القدرة"، في مؤتمر صحفي، أن إسرائيل قتلت 312 من الكوادر الصحية، واستهدفت 142 مؤسسة صحية، وتسببت في خروج 23 مستشفى و53 مركزًا صحيًّا عن الخدمة. وأضاف أن إسرائيل لا تزال تعتقل 99 من الكوادر الصحية بينهم مديرو مستشفيات شمال غزة، وطالَبَ دول العالم والمؤسسات الدولية بإرسال فِرَق طبية لإنقاذ آلاف الجرحى. ولفت "القدرة" إلى أن المساعدات الطبية التي وصلت غزة، محدودة ومقيدة وغير متوافقة مع احتياجات المستشفيات. وبيّن أن هناك حاجة ماسّة لمغادرة أكثر من 5300 جريح ومريض من الحالات الخطيرة والمعقدة، للعلاج بالخارج من أجل إنقاذ حياتهم.

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