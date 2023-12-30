تراند اليوم : شاهد.. "مشاري المخلفي": مُتمسكاً برأيي إلى هذه اللحظة .. الناقة ليست حيوان والدليل من القرآن

صحيفة الخليج 365 : أصر ضيف برنامج مجلس الصياهد، مشاري المخلفي، أن الناقة ليست حيوان. مشيرا إلى تمسكه بقوله.

وقال خلال مقطع فيديو: " الناقة ليست حيوان ودليلي من القرآن الكريم، لأن الله ذكرها ناقة وإبل".

وطالب من يقول أن الناقة حيوان، أن يأتي بدليل من القرآن والسنة.

وكان المخلفي، فاجأ الشيخ عائض القرني خلال برنامج الصياهد، بأن الناقة ليست من الحيوانات.

ورد عليه "القرني"، قائلًا: "الله سماها بهيمة الأنعام، وهي تدخل في جنس الحيوان".

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى ذكرها في الأضحية والرسول سماها "حُمر النعم".