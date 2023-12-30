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صور| قرية زراعية متكاملة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

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واس - الصياهد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة في النسخة الثامنة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، بقرية زراعية متكاملة مخصصة للمزارعين وتسويق منتجات الأسر المنتجة، واستعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة، أن القرية الزراعية التي تشارك بها في المهرجان الذي ينظمه نادي الإبل، تحت شعار '"عز لأهلها" في أرض الصياهد بالرياض، ويستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري؛ تضم مسرحا لعقد ورش العمل الإرشادية وفعاليات للزوار.

البيئة تشارك في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بقرية زراعية متكاملة - واس

قرية زراعية متكاملة

كما تضم شاشات للعروض المرئية الإرشادية وخدمات الثروة الحيوانية والزراعية، ومنصات رقمية لعرض إنجازات وخدمات الوزارة، وذلك بمشاركة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية.

البيئة تشارك في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بقرية زراعية متكاملة - واس

ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مهرجانًا وطنيًّا يقام بشكل سنوي، ويهدف إلى تأصيل تراث الإبل، وتعزيز هويته في الثقافة والعربية والإسلامية، وتوفير منظومة اقتصادية متكاملة من حيث المزاد والمستلزمات والصناعات المتعلقة بالإبل، وتنمية عوائد المجتمع والمهتمين بهذا التراث العربي الأصيل.

البيئة تشارك في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بقرية زراعية متكاملة - واس
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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