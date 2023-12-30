شكرا لقرائتكم خبر عن بمعظم مناطق المملكة .. "الدفاع المدني" توجه رسالة للمواطنين أثناء الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجهت مديرية الدفاع المدني، رسالة إلى المواطنين بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة.

ودعت "الدفاع المدني، إلى الابتعاد عن الأودية وتجمع مياه الأمطار.

أخبار متعلقة "التعليم" تحدد أسباب حرمان المعلمين والمعلمات من النقل الخارجي صور| قرية زراعية متكاملة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

وتواصل المديرية، متابعة الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة ميدانيًا.

طقس السعودية

كشف مركز الأرصاد تفاصيل طقس السعودية اليوم السبت، مشيرا إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضح المركز أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق.

التعامل مع الأمطار

كانت المديرية العامة للدفاع المدني، شددت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

ومن ضمن تعليماتها عند هطول الأمطار، أكدت عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.