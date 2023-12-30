شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تحدد أسباب حرمان المعلمين والمعلمات من النقل الخارجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم أنه يستثنى من النقل الخارجي من تجاوز غيابة المرصود في النظام 15 يومًا فأكثر بدون عذر ويعتبر طلبه ملغيًا، ويستثنى من عنصر الغياب بعذر (إجازة الوضع للمعلمة، وإجازة الوفاة، والإجازة الاضطرارية، وإجازة الأبوة، والإجازات الصادرة بتقارير طبية من منصة وزارة الصحة وفق التعاميم المنظمة)،

يضاف لذلك من قل أداؤه الوظيفي في العام الدراسي الماضي عن 70 من 100 أو عدم وجود تقييم أداء وظيفي للعامين الدراسيين السابقين، ومن لديه أي نوع من أنواع التسرب الدائم مثل (طلب تقاعد او نقل خدمات او استقالة او تحويل لعمل إداري)، ولم تعدل حالة التسرب قبل إغلاق النظام، والمجاز والمعار والموفد والمبتعث لمدة تزيد عن فصل دراسي ولا تنتهي فترة تسربه قبل بداية العام الدراسي القادم.

طلب لم الشمل

وأوضحت وزارة التعليم أن تقديم خدمة طلب لم الشمل في النقل الخارجي لمن يشغلون وظائف تعليمية (زوج، وزوجة ، وأب، وأم ، وأخ ، وأخت)، وتقدموا بطلبات نقل ليتم نقلهما معاً وذلك وفق الضوابط المتمثلة في تسجيل أحد طالبي لم الشمل ليكون مسؤولاً عن الطلب ويصبح النقل وفق رغباته ، وموافقة الطرفين على الطلب وعليهم مسؤولية استكمال تأكيده من الرئيس المباشر لكل منهما، وفي حال عدم استكمال الإجراءات فسيتم التعامل مع كل طلب كطلب نقل مستقل ، ووجود احتياج لتخصصاتهم وفق رغبات مسؤول لم الشمل ، واستحقاقهما للنقل وفق المفاضلة.

وأشارت الوزارة إلى أن تحقيق طلب النقل الخارجي وفقا للاحتياج التعليمي والموازنة بين قطاعات النقل على التخصص، ويلزم من ذلك عدم إحداث عجز في مقر عمل المعلم في القطاع المطلوب النقل منه وفي حال إحداثه عجزاً يتم تجاوزه والانتقال إلى الذي يليه حسب المفاضلة.

تحقيق أفضل رغبة

وقالت إن الأصل بقاء الموظف في مقر عمله، وتقوم عملية إجراء النقل بمحاولة تحقيق أفضل رغبة للمتقدم عن طريق نقله على رغبة أو أكثر خلال عملية إجراء النقل الخارجي حتى تصل لأفضل رغبة ممكنة، وبالتالي سيتغير مقر عمل المعلم وقطاعه في كل مرة، مما يترتب عليه إعادة مفاضلته مع المتقدمين في القطاع الجديد حسب احتياج ذلك القطاع.

وأوضحت: "يتاح التقديم على النقل الخارجي بإدخال رغبة نقل أو أكثر بما لا يتجاوز 20 رغبة، وفق الجدول الزمني المعتمد، ولا يلزم عند إلغاء نقل أحد المتقدمين لأي سبب كان أن ينقل الذي يليه حرصاً على استقرار العملية التعليمية، ويكون تسديد الاحتياج في القطاع المنقول إليه بدءًا من المرحلة الثانوية ثم المرحلة المتوسطة ثم المرحلة الابتدائية وفق تصنيف المؤهلات.

ويفاضل جميع المتقدمين على النقل بمن فيهم المكلفين بأعمال غير التدريس (التشكيلات الإشرافية . التشكيلات المدرسية) بالنقل كمعلمين وفق هذه القواعد، وليس لهم حق المطالبة بالنقل على الأعمال المكلفين بها، ويستثنى من ذلك المعينون من وزارة الموارد البشرية على تخصص توجيه طلابي فيفاضلون حسب أعمالهم الواردة في قرارات التعيين، ويكون الاعتراض على نتيجة إجراءات النقل بتقديم طلب عن طريق النظام الإلكتروني فقط خلال خمسة أيام بعد إعلان نتيجة النقل الخارجي حسب الخطة الزمنية المعتمدة، ولا يقبل العدول عن النقل بعد انتهاء فترة استقبال طلبات النقل.