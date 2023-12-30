السعودية | الدفاع المدني يستعرض لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المنصة الوطنية للإنذار المبكر وتطبيق مدني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يستعرض جناح المديرية العامة للدفاع المدني لزوار معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، خدمة المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، التي يتم من خلالها إرسال التحذيرات عن الحالات الطارئة إلى أجهزة الهواتف المتنقلة مصحوبة بنغمة مميزة للتحذير، واتخاذ وسائل الوقاية المناسبة، وإيصال رسائل تحذيرية عن الحالات الطارئة لحماية السكان والحد من الآثار الناتجة عن المخاطر.

ويقدم جناح الدفاع المدني تعريفًا بتطبيق مدني، وهو أحد التطبيقات الذكية التي تمكن المستخدم من الاستفادة من الخدمات، والمزايا المتوافرة فيه، مثل خدمة بلاغات الإطفاء، والإنقاذ وخدمة بلاغات مخالفات السلامة، وخدمة الشكاوى والمقترحات، حيث يدعم اللغتين العربية والإنجليزية.