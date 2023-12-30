السعودية | السودة تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف المركزُ الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان وشرورة أعلى درجة حرارة “31” مئوية، فيما سجلت السودة 3 درجات فقط.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقّعة اليوم في جدة وبيشة “30” درجة، ومكة المكرمة ووادي الدواسر والقنفذة “29” مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ”3″ مئوية، تليها طريف “7” درجات، وحائل وعرعر “8” درجات، وكلّ من سكاكا ورفحاء والقريات “9” درجات، فيما سجلت أبها وتبوك “10” مئوية.

وسجلت بريدة وحائل وعرعر وسكاكا وطريف وحفر الباطن ورفحاء والقريات، أعلى نسبة رطوبة “100%”.