شكرا لمتابعة خبر عن المديرية العامة للسجون تقدم تجربة التأهيل الإصلاحي والنفسي للنزلاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قررت المديرية العامة للسجون تقديم تجربة ورؤية انتقالية قائمة على أسس علمية تعد الأولى من نوعها في التأهيل الإصلاحي لمنع العود للجريمة، ومنها مركز فجر التأهيلي أحد البرامج الإصلاحية النوعية التي تهتم بنزلاء السجون، ممن دخلوا السجن للمرة الأولى، تحقيقًا لرسالة المديرية العامة للسجون في تأهيل وإصلاح النزلاء.

ويهدف مركز فجر إلى تقديم الدعم النفسي للنزلاء بواسطة فريق مؤهل من ذوي الخبرة والاختصاص، وتأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا خلال فترة قضاء المحكومية، دراسة حالتهم الأولية وتحديد مساراته الإصلاحية من خلال الجلسات الفردية والجماعية.