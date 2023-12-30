انت الان تتابع "السديس" موجهًا زوار المسجد النبوي: استثمروا أوقاتكم بالذكر ولا تنشغلوا بالتصوير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 ديسمبر 2023, 2:51 مساءً

وجّه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، خلال جولته التفقدية الميدانية في المسجد النبوي، رسائل توجيهية وتوعوية لزائري المسجد النبوي، تتضمن العديد من النصائح الدينية ومراعاة آداب زيارة المسجد النبوي. وحث "السديس" على تحقيق التوحيد في الأقوال والأفعال، واجتناب المخالفات العقدية، واتباع هدي رسول الله ﷺ في سائر الأعمال، محذرًا من البدع والمحدثات ومراعاة آداب المسجد النبوي، وتعظيم حقه؛ بما يثري تجربتهم الإيمانية والروحانية. ودعا الزائرين إلى خفض الصوت، والانشغال بالذكر والعبادة، وتحقيق البيئة الخاشعة، وعدم الانشغال بالجوال والتصوير، وعدم المزاحمةً؛ لا سيما في الروضة الشريفة، وعند السلام على الرسول الكريم محمد ﷺ، ومراعاة الأمن والسلامة، وتطبيق الأنظمة والتعاون مع رجال الأمن، والجهات العاملة، والمحافظة على النظافة والتطهير. كما أوصى الزائرات بالحجاب والاحتشام، وعدم الاختلاط بالرجال، والصلاة في الأماكن المخصصة والاستفادة من الدروس العلمية، والحلقات القرآنية.

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