انت الان تتابع "عفاف الدغيفق" مديرًا لمكتب التعليم الخاص بالجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف محمد بن علي القحطاني، اليوم السبت، قرارًا بتكليف عفاف بنت عبدالكريم الدغيفق، مديرًا لمكتب التعليم الخاص بالجوف.

تتمنى "الخليج 365" لـ"الدغيفق" دوام التوفيق والعون والنجاح. ‏

كانت هذه تفاصيل خبر "عفاف الدغيفق" مديرًا لمكتب التعليم الخاص بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.