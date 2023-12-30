"الحريص" يفوز بجائزة مسابقة "حذف العقل" ويتسلم شيك الـ100 ألف

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 ديسمبر 2023, 4:03 مساءً

حقق الشاعر بدر الحريص جائزة مسابقة "حذف العقل"، التي أطلقها رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، المشرف العام على مهرجان الإبل الذي يقام تكريماً للملك عبد العزيز الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، وتبلغ قيمتها (100) ألف ريال. وكان "ابن حثلين" قد شكّل لجنة تتولى تحكيم المسابقة مكونة من مستشار رئيس نادي الإبل الإعلامي محمد الدريم، والشاعر تركي الميزاني، وتم اختيار الشاعر بدر الحريص عن أبياته: البل سعادة قلوب وطب شوف العيون ومهما نقدم لها الغالي نشوفه أقل معشوقة البدو لا لاحت بروووق المزون ما هـي بتحتاج للشدة وسيلة نقل يا زينهـا يوم شاشت مع وساع الطعون الأرض تنبت سطر والغيم تمطر عقل وتَسلم الشاعر "الحريص" الشيك خلال استضافته في برنامج "مجلس الصياهد"، بحضور مستشار رئيس نادي الإبل الإعلامي. وقال "ابن حثلين" مهنئًا: "ألف مبروك للشاعر القدير بدر الحريص الفوز بمسابقة (حذف العقل).. أشكر اللجنة على اختيارهم درة من بحر مليء بالدرر".

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