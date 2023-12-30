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عدن - ياسمين التهامي - معجزة ربانية .. فوائد شرب مزيج العسل والماء الدافئ على الريق

يعتبر العسل سائلاً حلو المذاق ذا قوام سميك، يخزّنه النّحل كغذاء داخل الخلية، ويختلف لون وطعم ورائحة العسل اعتماداً على نوع الزهور التي جُمع الرحيق منها، وقد استُخدم العسل منذ العصور القديمة كغذاء ودواء؛ حيث يُعّد مصدراً غنيّاً بالمركبات النباتية المفيدة، وقد يُستخدم العسل كبديلٍ صحيّ عن السكر المكرّر، إذ يمكن استعماله لتحلية القهوة، والشاي، والزبادي، والحبوب، والشوفان، وبعض أنواع الحلويات، وفقا لموقع موضوع.

فوائد شرب العسل مع الماء على الريقمن الجدير بالذكر أنَّ لكل من الماء والعسل العديد من الفوائد الصحيّة، إلا أنّه لا توجد الكثير من الأدلّة والدراسات العلميّة التي تتحدث عن فوائد الجمع بينهما، ويمكن الحصول على فوائد الماء وبخاصة الساخن منه مع العسل، ومنها ما يلي: يمكن أن يساهم في التخفيف من التهاب الحلق.

يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن، وذلك عن طريق استبداله بالعصائر المحلّاة والمشروبات الغازية ذات السعرات الحرارية العالية، كما أنَّه يساعد على إمداد الجسم بالماء، مما يقي من الإصابة بالجفاف واحتباس السوائل وزيادة معدل التمثيل الغذائي والشعور بالامتلاء.

يمكن أن يساعد على تخفيف الإمساك عن طريق ترطيب الجسم بالمياه المنكّهة، وقد يُضاف الليمون لزيادة النكهة بالنسبة للأطفال الذين لا يفضلون شرب الماء العادي.

فوائد العسليمكن تناول العسل الخام الذي تتم إزالته عن خلايا النحل وتعبئته مباشرة دون بسترة، والذي يحتوي على كميات ضئيلة من الخميرة (بالإنجليزية: Yeast) والشمع وحبوب اللقاح، وفي المقابل فإنّ العسل المبستر يُسخَّن ويعالَج لإزالة هذه الشوائب، ويمكن أن يساعد استهلاك العسل الخام على مقاومة الحساسية الموسمية، بسبب التعرّض المتكرّر لحبوب اللّقاح، ويمكن القول إنّ العسل يمتلك العديد من الفوائد الصحيّة لجسم الإنسان وذلك لما يحتويه من مركّبات وعناصر غذائيّة، ومن هذه الفوائد ما يأتي:

ــ يعتبر العسل عالي الجودة مصدراً غنيّاً بمجموعة من المركبات النباتيّة بما في ذلك المركبات الفينولية، والتي تعتبر من مضادات الأكسدة القويّة والتي تساعد على تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبيّة (بالإنجليزي: Heart attack) وا