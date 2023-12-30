تراند اليوم : " عصيدة ومرقوق وأكلات عالمية".. بالفيديو .. قصة التغذية المدرسية ومراحل تطورها في مدارس المملكة على مدار 52 عاماً

صحيفة الخليج 365: كشف تقرير نشرته قناة الإخبارية عن قصة تطور التغذية المدرسية بداية من العصيدة والمرقوق حتى شكل المقصف في وقتنا الحالي.

التنمية الأولى

وقال التقرير: في السبعينات الميلادية انطلقت التنمية الأولى والثانية في المملكة ومعها أطلقت وزارة المعارف عدة برامج للتنمية التعليمية في المملكة، كان أشهرها على الإطلاق برنامج التغذية المدرسية. التغذية المدرسية

وأضاف التقرير: كانت البداية في عهد الملك فيصل عندما كشفت وزارة المعارف( التعليم حاليا) عن برنامجها التغذية المدرسية والذي جاء من منطلق الغذاء وأهميته في العملية التعليمية والذي كان يهدف إلى تنمية القدرات الذهنية والجسدية عند الطلاب ويعتبر العام الدراسي 1971 هو نقطة الانطلاق لهذا البرنامج والذي جاء على شكل وجبة مختصرة مكونة من قطعة كيك وعلبة عصير وتم توزيعها على 5 مناطق بالمملكة، وبعد سنة توسع نطاق التوزيع وأصبح يشمل 8 مناطق تعليمية.

عدة أصناف

وتابع: في عهد الملك خالد وتحديدا في عام 1975 ومع انطلاق الخطة الثانية للتنمية أطلق وزارة المعارف البرنامج المطور من التغذية المدرسية وأصبحت الوجبات تقدم في علب كرتونية تحتوي على عدة أصناف من الطعام وبقيمة غذائية عالية، فكان الطالب يتنقل بين الأصناف الشعبية مثل العصيدة والمرقوق وما بين الأصناف العالمية مثل الرافيولي والسلطة المكسيكية ومع كل عام دراسي جديد كانت الوزارة تلغي أصناف وتضيف أصناف جديدة لقائمة التغذية المدرسية ومن بين الأصناف التي لقت قبول عند الطلاب الفول السوداني ومهلبية الكاكاو وكعكة التمر وبسكويت اللوز حتى صار كل يوم له وجبة مخصصة تختلف عن غيرها من أيام الأسبوع.

المقصف المدرسي

واختتم : في يوم 26 جمادى الثاني 1400 الموافق 11 مايو 1980 أصدر وزير المعارف وقتها قرارا بإلغاء برنامج التغذية للمدرسية والاكتفاء بصرف إعانة قدرها 200 ريال لكل طالب وطالبة، وبعدها بدأ المقصف المدرسي يزاول نشاطه من جديد ويستقبل طوابير الطلاب للحصول على وجبة الإفطار في كل صباح.