تراند اليوم : هل الجبن السائل سبب في إصابة 50% من السيدات بسرطان الثدي؟ .. بالفيديو: أخصائية تغذية تجيب وتحسم الجدل

صحيفة الخليج 365: كشفت أخصائية التغذية رؤى الحيدري مدى صحة الدراسة التي تقول أن 50% من السيدات يصبن بسرطان الثدي بسبب الجبن السائل.

وأوضحت عبر مداخلة مع برنامج سيدتي، أن هذه الدراسة تم إجراؤها على منتجات الحليب عامة مشيرة إلى أن هذه الدراسة لا تطبق على السيدات في المملكة والخليج لأن الأبقار حول العالم يتم إعطاؤها نسب معينة من الهرمونات حتى تساعدها على إدرار الحليب بكمية كبيرة أما في السعودية فالجهات المسؤولة وضعت حد لهذه الهرمونات.

وأضافت أن أصحاب الدراسة وجدوا أن الأشخاص الذين يتناولون حليب الأبقار التي تأخذ كمية عالية من الهرمونات، يعانون من مشاكل كثيرة منها سرطان القولون والثدي والبروستاتا والأمعاء والتهابات في المفاصل وفقر الدم واكتئاب.