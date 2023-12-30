تراند اليوم : الداخلية تعلن تنفيذ حكم القتل قصاصا "بجانيين" بجازان وآخر في عسير

صحيفة الخليج 365 _واس: أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا بجانيين بمنطقة جازان، وآخر في منطقة عسير في فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ). أقدم / حسن بن بكري بن محمد سهلي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / بكري بن أبو فراج بن محمد سهلي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بضربه عدة ضربات مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / حسن بن بكري بن محمد سهلي ـ سعودي الجنسية ـ يوم السبت 17 / 6 / 1445هـ الموافق 30 / 12 / 2023م بمنطقة جازان. كما أقدم / دخيل الله بن عائض بن دخيل الله الحلافي - سعودي الجنسية - على قتل / محمد بن واكد بن شايق الحارثي - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما. وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة ، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً وتأجيل استيفائه إلى حين تكليف القصّر من ورثة المجني عليه ومطالبتهم مع بقية الورثة بتنفيذه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصّر ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني المذكور وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / دخيل الله بن عائض بن دخيل الله الحلافي - سعودي الجنسية - يوم السبت 17 / 6 / 1445 هـ الموافق 30 / 12 / 2023م بمنطقة عسير.