شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. 438 آلية للتعامل مع الحالة المطرية وإزاحة آثار البرد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت أمانة القصيم الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة يوم أمس الجمعة، حيث عملت الفرق مدعومةً بالآليات والعمالة المختصة على إزاحة البرد الذي تساقط بشكل كبير وكثيف على الأحياء بمدينة بريدة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نجحت في التعامل مع الحالة المطرية وإزاحة البرد في وقت قياسي وفق خطة لاحتواء آثار الأمطار من خلال متابعة الأرصاد والتوقعات بالحالة المطرية وذلك خلال استخدام أكثر من 438 من المعدات والآليات، وتم معالجة 124 موقعا في بريدة وتم إقفال 99 بلاغا استقبلتها الأمانة.

الأمطار في القصيم

بينت أن أكثر من 625 من الكوادر البشرية بالميدان تباشر الحالات المطرية في بريدة وعملت على إزالة المياه من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وشوارع الأحياء والمتابعة المستمرة لقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول وعبّارات التصريف وإزالة المخلفات التي تجرفها المياه لها طوال الحالة المطرية؛ لتعزيز انسيابية المياه وعدم حدوث نقاط للتجمع.