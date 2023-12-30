لتنظيف الكلى وتفتيت الحصوات.. إليكم الطريقة الصحيحة لعمل مشروب البقدونس

عدن - ياسمين التهامي - يُعتبر البقدونس من المكونات المغذية جداً والتي تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية الأساسية ولكن من أبرز فوائد البقدونس هي توسيع الأوعية الدموية ما يساعد على خفض مستوى ضغط الدم وبالتالي الوقاية من بعض أمراض الكلى. يساعد أيضاً شرب خليط البقدونس على الوقاية من تكوّن الحصى في الكلى. نقدم لك طريقة تفتيت حصى الكلى بهذه المشروبات ومنع تشكّلها من جديد.

إليكم طريقة عمل البقدونس لتنظيف الكلى:

في ركوة، ضعي الماء واتركيها حتى تغلي.

زيدي البقدونس واتركي الخليط يغلي على نار خفيفة لحوالى 10 دقائق.

صفّي خليط البقدونس في كوب التقديم ثم زيدي العسل وعصير الليمون الحامض وحرّكي.

قدّمي مشروب البقدونس مباشرةً على سفرتك.

يُنصح الأشخاص الذين يعانون من مرض معيّن في الكلى بإستشارة طبيب قبل شرب خليط البقدونس كما يُفضل عدم استهلاك هذا المشروب من قبل المرأة الحامل.