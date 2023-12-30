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المسند: مضى على المربعانية 24 يوم ولم تظهر حتى الآن

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الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الطقس عبدالله المسند، اليوم السبت، إنه رغم مرور 24 يوم على المربعانية، إلا أنها لم تظهر حتى الآن.

وقال المسند: “وإن كانت المربعانية لها 24 يوماً داخله،
إلا أن خصائص المربعانية الجوية لم تُشرفنا بعد في معظم المناطق”.

وكان المسند عدد فوائد دفء ‎المربعانية لهذا الموسم، في وقت سابق ومنها:”فاتورة أدوية ومستوصفات منخفضة، فاتورة ألبسة شتوية منخفضة، وفاتورة كهرباء وحطب منخفضة” على حد قوله.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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