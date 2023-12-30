شكرا لمتابعة خبر عن المسند: مضى على المربعانية 24 يوم ولم تظهر حتى الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الطقس عبدالله المسند، اليوم السبت، إنه رغم مرور 24 يوم على المربعانية، إلا أنها لم تظهر حتى الآن.

وقال المسند: “وإن كانت المربعانية لها 24 يوماً داخله،

إلا أن خصائص المربعانية الجوية لم تُشرفنا بعد في معظم المناطق”.

وكان المسند عدد فوائد دفء ‎المربعانية لهذا الموسم، في وقت سابق ومنها:”فاتورة أدوية ومستوصفات منخفضة، فاتورة ألبسة شتوية منخفضة، وفاتورة كهرباء وحطب منخفضة” على حد قوله.