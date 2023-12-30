الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 ديسمبر 2023, 3:59 مساءً

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (السبت)، قرارًا يقضي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة شهر. وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، يمدد حالة الطوارئ حتى 30 يناير 2024. وتمنح حالةُ الطوارئ وزارة الداخلية التونسية صلاحيات استثنائية، من بينها منع الاجتماعات، وحظر التجوال والإضرابات العمالية، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، وتطبق هذه الصلاحيات دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء؛ مما يثير انتقادات محلية ودولية متزايدة. وتخضع تونس لحالة طوارئ منذ عام 2015 عقب هجوم انتحاري يوم 24 نوفمبر من العام نفسه، استهدف حافلة للحرس الرئاسي وسط العاصمة تونس، وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، وأسفر الهجوم عن مقتل 12 من أفراد حرس الرئاسة وإصابة 20 آخرين. وكان "سعيد" قد مدد حالة الطوارئ في فبراير 2022 حتى نهاية العام نفسه، ثم جدد تمديدها بعد ذلك إلى نهاية ديسمبر 2023.

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