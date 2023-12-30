7 قتلى ومصابين في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع جنوب حلب بسوريا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 ديسمبر 2023, 4:43 مساءً

قُتل وأصيب 7 أشخاص، اليوم (السبت) في غارات شنتها إسرائيل على منطقة حلب، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأوضح المرصد على موقعه الإلكتروني، أن صواريخ إسرائيلية استهدفت مزارع بين قريتي الذهبية والشيخ سعيد في منطقة مطار النيرب العسكري، التي يتواجد فيها مستودعات ومقرات للميليشيات الإيرانية في حلب. وأضاف أن صاروخاً استهدف منطقة مطار حلب الدولي، والنيرب العسكري، دون حدوث أضرار بالمطار. وأشار إلى أن 6 انفجارات عنيفة دوت في المنطقة. من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل نفذت هجوماً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية على بعض النقاط في جنوب مدينة حلب، وأسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية.

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