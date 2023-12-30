شكرا لقرائتكم خبر عن خلال عام.. المملكة تتصدى لترويج نحو 800 ألف كجم من الشبو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جهود مستمرة وحثيثة من الأجهزة الأمنية في المملكة، لحماية شبابها من خطر المخدرات التي يحاول مروجوها ومهربوها إيصالها إليهم، غير أن مخططاتهم تلك تجد من يتصدى لها ويفشلها.

وبلغت كميات مخدر الشبو المضبوطة في 2023 أكثر من 798 ألفًا و285 كجم، قبل ترويجها داخل أراضي المملكة، وذلك في إطار الحملات الأمنية على مروجي ومهربي ذلك المخدر وغيره.

إحباط تهريب الشبو

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محاولتي تهريب كمية من مادة الشبو بلغت أكثر من 106 كيلوجرامات، عُثِر عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذي البطحاء والحديثة، وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة.

واستطاعت مكافحة المخدرات بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة قطر، القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية ووافد بتأشيرة "توصيل بضائع" من الجنسية السورية بحوزتهما 17.3 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

كما تم إحباط محاولتَي تهريب 8.763 كيلوجرام من مادة "الشبو" المخدرة، عند منفذَي البطحاء ومطار الملك خالد الدولي، عُثر عليها مُخبَّأةً في مركبة خاصة وبحوزة أحد الركاب القادمين إلى المملكة.

إحباط ترويج الشبو

قبضت مكافحة المخدرات على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجهم 7.165 كيلوجرام من الشبو.

كما قبضت على 7 مقيمين من الجنسية الباكستانية، بمحافظة جدة لترويجهم 21.3 كيلوجرامًا من ذات المادة.

وقبضت أيضًا على مقيمين من الجنسية الباكستانية بحوزتهما 3.35 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) بمحافظة جدة.

وقبضت على مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الباكستانية بحوزتهم 16.6 كيلوجرام من الشبو بمنطقة الرياض.

وقبضت على 3 أشخاص من الجنسية الباكستانية بحوزتهم 1.3 كيلوجرام من الشبو بمحافظة جدة.

كما قبضت على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية، بمحافظة جدة لترويجهم 20 كيلوجرامًا من المخدر ذاته.

وقبضت على 5 مقيمين بمحافظة جدة لترويجهم أكثر من 3 كجم من من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).