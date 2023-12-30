شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار غزيرة على رفحاء وحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مراكز محافظة رفحاء الجنوبية والشرقية بمنطقة الحدود الشمالية.

شملت لينة التاريخية وأعيوج والهباس، والخشيبي وضواحيهاسالت على إثرها الشعاب.

أمطار على حائل

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل وبعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب،.

ولا تزال الفرصة - بمشيئة الله تعالى - مهيأةً لهطول المزيد من الأمطار خلال الساعات القادمة.

طقس السعودية

كشف مركز الأرصاد تفاصيل طقس السعودية اليوم السبت، مشيرا إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضح المركز أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق.