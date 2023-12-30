شكرا لقرائتكم خبر عن بجلسات حوارية مميزة.. إقامة اللقاء السنوي لرابطة موهبة لعام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت الأمانة العامة لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" أمس، اللقاء السنوي لرابطة موهبة 2023م.

وذلك بحضور الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، ونائب رئيس برنامج تنمية القدرات البشرية الدكتورة بدور الريس، وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أحمد البليهد، وقيادات المؤسسة وقرابة 500 عضو من رابطة موهبة.

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رؤية المملكة 2030

ويهدف اللقاء إلى إلهام الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة عن طريق مشاركة أبرز أعضاء الرابطة وإلقائهم قصصهم لإلهام بقية زملائهم، وتزويدهم بروح التفاؤل والنظرة المستقبلية وما تطمح له رؤية المملكة 2030، والاستعداد لتحقيقها.

كما عمل على تحفيز أعضاء رابطة موهبة لتحقيق التميز والتقدم في المجالات كافة، وذلك بالتواصل، وتبادل المعرفة والخبرات بين الأعضاء.

وشهد اللقاء تنظيم جولات لأعضاء الرابطة في "الكراج"، ومن ثم الحفل الذي جرى خلاله تقديم 6 من أعضاء الرابطة الذين قدموا مسيرتهم ونجاحاتهم التي حققوها، والدوافع التي جعلتهم يحققون أحلامهم، وما الواجب عليهم اتجاه الموهوبين.

منظومة الابتكار الوطنية

وأقيمت جلسة حوارية مكونة من 6 أعضاء من رابطة موهبة، يناقشون بها مدير منظومة الابتكار التجاري الوطنية والمستشار والباحث في نظم الابتكار الدكتور مهند أبو دية الذي أكد أن المملكة ستصبح في 2030 الأولى عالمياً في منظومة الابتكار الوطنية.

وتضمن برنامج اللقاء محاورة أحد القادة البارزين في الجهات الرائدة، واستعراض النماذج الوطنية الملهمة من الكفاءات الشابة، مما يعد فرصة فريدة لتبادل الخبرات والدروس وتعزيز التواصل فيما بينهم.

يذكر أن اللقاء السنوي للرابطة يمثل خطوة مهمة في سعي "موهبة" نحو دعم الرؤية بعيدة المدى لرعاية الموهبة والإبداع في المملكة، وتعزيز دورها كونها رافداً أساسياً لمنظومة البحث والتطوير والابتكار.