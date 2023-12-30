تزامنا مع الأمطار التي هطلت على منطقة مكة المكرمة وثقت عدسات الكاميرات مشاهد الطبيعة الخلابة وانتشار الغطاء النباتي على امتداد طريق قطار الحرمين السريع في لوحة جمالية تخطف الأنظار، وفقا لصور بثتها وكالة الأنباء السعودية وكانت منطقة مكة المكرمة قد شهدت خلال الأيام الماضية هطول أمطار متفرقة، شكلت بذلك النباتات والازهار لوحة غاية في الروعة والبهاء. ويشهد قطار الحرمين السريع طلبًا متزايدًا للسفر ويوفر عبر 35 قطارًا خدمات نقل بري تصل مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورًا بمحطات جدة السليمانية، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.



كانت هذه تفاصيل خبر مشاهد طبيعية خلابة لطريق قطار الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.