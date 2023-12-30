تنفيذ حكم القتل قصاصًا بجانيين في جازان وعسير

أعلنت وزارة الداخلية اليوم، تنفيذ حكم القتل قصاصًا بجانيين في منطقة جازان، وآخر في منطقة عسير.
تفاصيل القضيتين:
في منطقة جازان:
- أقدم حسن بن بكري بن محمد سهلي على قتل بكري بن أبو فراج بن محمد سهلي بسبب خلاف بينهما.
- تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، وأصدرت المحكمة المختصة حكمًا بقتله قصاصًا.
- تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني يوم السبت 30 ديسمبر 2023.
في منطقة عسير:
- أقدم دخيل الله بن عائض بن دخيل الله الحلافي على قتل محمد بن واكد بن شايق الحارثي بسبب خلاف بينهما.
- تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، وأصدرت المحكمة المختصة حكمًا بقتله قصاصًا.
- تم تأجيل تنفيذ الحكم لحين تكليف القصّر من ورثة المجني عليه ومطالبتهم مع بقية الورثة بتنفيذه.
- بعد بلوغ ورشد القصّر ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا.
أكدت وزارة الداخلية في بيانها أن تنفيذ أحكام القتل قصاصًا يأتي تطبيقا لشرع الله، وتعزيزًا للأمن وتحقيقًا للعدالة.
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