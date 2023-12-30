انت الان تتابع طائرة الهلال تتجاوز محطة الاتحاد.. والأهلي يتغلب على النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 ديسمبر 2023, 4:42 مساءً

واصل الهلال تصدره ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة، بعد فوزه على الاتحاد بثلاثة أشواط مقابل شوط بعد مباراة مثيرة وممتعة من كلا الفريقين ليرفع رصيده 23 نقطة. وحافظ الأهلي على مركزه الثاني 22 نقطة بعد فوزه على النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط. وفاز الابتسام على الخليج بثلاثة أشواط مقابل شوط ليرفع رصيده 18 نقطة في المركز الثالث، كما تغلب أبها على الفيصلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، فيما فاز ضمك على الصفا بثلاثة أشواط مقابل شوط. ونجح الهداية من كسب لقائه أمام الوحدة بثلاثة أشواط مقابل شوطين جاءت نتائج الأشواط.

كانت هذه تفاصيل خبر طائرة الهلال تتجاوز محطة الاتحاد.. والأهلي يتغلب على النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.