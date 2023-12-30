انت الان تتابع روسيا تطلب اجتماعًا لمجلس الأمن لبحث الهجمات الأوكرانية على مدينة حدودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 ديسمبر 2023, 5:10 مساءً

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد الضربات الجوية الأوكرانية التي وقعت اليوم السبت على مدينة بيلجورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا. وقالت ماريا زاخاروفا: "إن الهجوم الإرهابي على بيلجورود سيكون موضع إجراءات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لقد طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن"، وفقًا لوكالة الإعلام الروسية. من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن 14 شخصًا، بينهم طفلان، قُتلوا، وأصيب 108 آخرون، في ضربات أوكرانية عشوائية، شملت استخدام قنابل عنقودية.

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